Ношение перчаток исключено из списка мер по борьбе с COVID-19 в РФ

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.

Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров, — отмечается в документе.

Ранее в этом пункте говорилось о том, что для «разрыва» механизма передачи инфекции необходимо использовать перчатки.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал постановление, в котором отмечается, что людям, контактировавшим с больными коронавирусом, больше не придётся уходить на самоизоляцию. Пункт, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил свою силу.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 ранее сообщил, что сроки лечения граждан с коронавирусной инфекцией в Москве сокращаются до семи дней. Новые правила, прописанные в приказе Минздрава и установленные постановлением Роспотребнадзора, действуют только в отношении пациентов без симптомов заболевания. Эта мера касается лишь тех, у кого диагноз подтвердили 6 февраля или позже.

В России количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 за сутки составило 177 282. Это на девять тысяч больше, чем было днём ранее. Общее число заболевших за время пандемии достигло 12 630 047 человек.