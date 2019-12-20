https://static.news.ru/photo/33670df4-230e-11ea-9c0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ночной режим, который предусмотрен в смартфонах как щадящий для глаз, опасен для здоровья. Об этом предупредили учёные из Манчестерского университета.

По данным исследователей, этот режим негативно влияет на циркадные ритмы организма.

Оказалось, что спектр жёлтого цвета, на который настраиваются экраны телефонов при включении этой функции, может нанести вред «биологическим часам», передаёт РЕН ТВ.

В то же время в обычном режиме на экране преобладают холодные цвета голубого спектра. Специалисты отмечают, что они более привычны для организма, поэтому не наносят ему вред.

Чтобы минимизировать вред ночного режима, в настройках смартфона можно устанавливать его «лайт-версию», настраивая минимальный уровень жёлтого цвета.

Ранее, как писал NEWS.ru, треть опрошенных социологами россиян признались, что чувствуют ограничение свободы из-за электронных гаджетов.