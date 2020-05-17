Никас Сафронов получил $320 тысяч за пораненный о консервную банку палец

https://static.news.ru/photo/482200c0-9814-11ea-8a2e-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Художнику Никасу Сафронову выплатили по страховке $320 тысяч за пораненный палец правой руки. Травму он получил из-за банки шпрот.

Об этом художник рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. По его словам, он выкинул пустую ёмкость из-под консервов в мусорное ведро, а на следующее утро отправил туда же ненужные наброски. Бумага не помещалась, он попытался всё утрамбовать и в итоге поранился.

Через некоторое время палец воспалился. Врачи прописали Сафронову таблетки, но лечение не помогло. В итоге ему сделали три операции.

Ранее Сафронов заявил, что вложил не менее $100 тысяч в своего внебрачного сына Дмитрия Цибульского, даже не делая анализ на ДНК. Как сказал Сафронов, несколько лет назад он начал помогать Дмитрию. Тот обещал вести правильный образ жизни, однако стал выпивать. Живописцу не понравилось, что его внебрачный сын относится к нему потребительски. Как сказал Сафронов, он выполнил перед сыном все свои обязательства. Больше помогать ему он не намерен, писал NEWS.ru.