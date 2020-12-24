НИИ гриппа: разрабатывается вакцина, которая защитит от болезни на пять лет

В этом году общественное внимание было сосредоточено исключительно на борьбе с коронавирусом. Между тем не стоит забывать о том, что и другие респираторные заболевания могут быть опасны и приводят к летальному исходу. Например, серьёзными последствиями для здоровья грозит грипп. Ежегодно от этого заболевания в мире умирают более 600 тысяч человек. Профилактировать грипп бывает сложно, вирус постоянно мутирует, образуются новые штаммы. В этом году в мире появились сразу три неизвестных разновидности инфекции. И. о. директора НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России профессор Дмитрий Лиознов рассказал NEWS.ru, как распознать грипп, чем лечить и когда появится универсальное лекарство против этого заболевания.

— Вирус гриппа активно мутирует. Эффективна ли вакцина против всех возможных штаммов?

— Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает и даёт прогноз, какие вирусы гриппа будут доминировать в следующем осенне-зимнем периоде. Дальше на основе этого производители разрабатывают вакцины. Так, ежегодно ВОЗ сообщает, какие четыре штамма будут активны, значит, антигены этих возбудителей будут входить в состав вакцинных препаратов. В идеале мы ждём, что придут именно эти возбудители. Иногда бывает, что приходят другие. Но любая прививка от гриппа повышает вероятность того, что болезнь будет проходить не так остро и с меньшими последствиями для организма. Поэтому вакцинироваться необходимо всем.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Какие штаммы распространены сейчас и будут активны зимой 2020–2021 годов?

— Существуют четыре основных штамма гриппа: A(H1N1), A(H3N2) и две разновидности вируса гриппа В — «Ямагата» и «Виктория». Внутри них может быть множество подтипов. В этом году ожидается циркуляция трёх новых штаммов. Ранее они не встречались, человечество с ними не сталкивалось, поэтому у населения иммунитета нет. Это первая причина, почему особенно важно сделать прививку против гриппа. Ведь течение гриппа у невакцинированного человека может быть непредсказуемым. Вторая — это распространение коронавируса.

Сочетанная инфекция COVID-19 и грипп с высокой долей вероятности будет протекать тяжело, — отмечает Лиознов.

— Можно ли сочетать вакцины от коронавируса и гриппа и в какой последовательности?

— Несомненно, можно, и последовательность здесь не имеет значения. Важно, чтобы был выдержан промежуток между ними не менее месяца.

— Каковы масштабы вакцинации от гриппа в этом сезоне?

— Радует, что население очень заинтересовано в повышении иммунитета и активно прививается в этом году. Вакцинируются даже те, кто раньше этого не делал. В первую очередь такой интерес связан с опасениями по поводу тяжёлого течения коронавирусной инфекции. В этом году охват вакцинацией против гриппа должен быть не менее 60%. Согласно официальным данным, привито более 83 млн человек.

— Как по симптоматике отличить грипп от других респираторных заболеваний?

— Даже в профессиональной среде считается, что отличить грипп от простуды или COVID-19 достаточно сложно. Но есть несколько симптомов, которые с большой вероятностью указывают на данное заболевание. Это острое начало, высокая температура, выраженная интоксикация, кашель. Для подтверждения диагноза есть соответствующие лабораторные и экспресс-методы. Прежде всего, это исследование методом ПЦР образца из носоглотки и/или ротоглотки. Также существуют экспресс-тесты, которые позволяют в течение 10 минут определить наличие возбудителя гриппа в мазке из носоглотки. В любом случае окончательный диагноз может поставить только врач.

— Человек переносит грипп на ногах, это опасно?

— Иногда опасно, иногда — нет. Всё зависит от течения заболевания. Часто лёгкая форма гриппа протекает практически бессимптомно. Это определяется дозой вируса, которую он получил, состоянием иммунитета организма, наличием сопутствующих заболеваний. Но следует учитывать, что грипп может осложняться развитием пневмонии, синуситов и отита, реже — миокардитом. Рисковать в любом случае не стоит, необходимо придерживаться рекомендаций врача.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Существуют ли эффективные препараты против гриппа?

— Грипп — это практически единственное острое респираторное заболевание, которое лечится противовирусными препаратами прямого действия. В отношении других пока нет эффективных лекарств, только поддерживающая терапия. Воздействие препаратов направлено на сам вирус гриппа, они препятствуют его распространению в организме. Например, в клинической практике хорошо себя зарекомендовали ингибиторы нейраминидазы, которые используются уже более 20 лет, и эндонуклеазы.

Но считается, что не всем больным гриппом показана такая терапия. Препараты показаны в первую очередь пациентам из группы риска — пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, лицам с хроническими заболеваниями, а также больным со средней и тяжёлой формой течения гриппа.

Людям, которые болеют в лёгкой форме, достаточно принимать симптоматические средства. В любом случае решение о назначении терапии принимает врач. От чего хотел бы предостеречь — не следует принимать антибиотики при ОРВИ без назначения врача. Против вирусов они неэффективны, — утверждает Лиознов.

— Почему до сих пор не удалось создать универсальную вакцину и окончательно победить грипп, как многие другие вирусы?

— Все вирусы, победу над которыми одержал человек, обладали достаточно стабильной структурой. Вирус гриппа очень быстро меняется. Пока невозможно разработать вакцинный препарат, который бы защищал от всех штаммов в течение нескольких лет. Но ведётся разработка универсальной вакцины, которая защитит от заболевания, прежде всего гриппа А, на три-пять лет.