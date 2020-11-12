Без собак — как без глаз: в России не хватает четвероногих поводырей

13 ноября в мире отмечают Международный день слепых. В России живёт около 100 тысяч незрячих людей. Многим из них для комфортного передвижения необходима собака-поводырь, однако на всех их не хватает. Почему так — разбирался NEWS.ru.

Только 5-10% незрячих людей в России обеспечены собакам-поводырями, остальные обходятся без помощи животных. Содействие в передвижении им оказывают родственники знакомые или представители социальных служб. Эту проблему озвучил в беседе с NEWS.ru президент Всероссийского общества слепых Александр Неумывакин. По его словам, главная причина — недостаток специально обученных животных.

Сегодня собак-поводырей в России готовят только в 2-х организациях. Обе находятся в Подмосковье. Первая — Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых, которую ежегодно «оканчивают» около 60 животных. Вторая — учебно-кинологический центр «Собаки - помощники инвалидов», они передают незрячим около 25 собак в год.

В России, по оценке МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, количество незрячих составляет порядка 100 тысяч человек. По прогнозам ВОЗ к 2050 году цифра вырастет ещё в 2,5 раза.

Среднее время ожидания животного в организации «Собаки-помощники инвалидов» составляет 1,5 года, сообщила в беседе с NEWS.ru пресс-секретарь организации Элина Почуева. Главная причина — большое количество желающих получить проводника и недостаток ресурсов.

Из-за нехватки финансирования открыть обучающие центры для собак в других регионах России пока не удаётся, сообщил Александр Неумывакин.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

До 90-х годов мы не платили налогов вообще. Сейчас ежегодная сумма отчислений составляет около 2,5 млрд, из них государство возвращает около 700 тысяч. Если бы сумма платежей не была такой значительной, можно было бы построить не один тренировочный центр. Из федерального бюджета деньги на это не выделяют, объясняют нехваткой средств. Александр Неумывакин Президент Всероссийского общества слепых Президент Всероссийского общества слепых

Из всех инвалидов по зрению, которые проживают на территории России, собака-проводник нужна далеко не всем. Животное необходимо людям с первой группой инвалидности, которые утратили зрение полностью, причем они должны не иметь аллергию на шерсть и позитивно относится к животным, сообщил NEWS.ru руководитель Экспертно-консультационной группы Департамента Культуры города Москвы по вопросам реабилитации инвалидов средствами культуры и искусства Сергей Ваньшин.

Собака необходима небольшому проценту незрячих в России, но даже они вынуждены ждать четвероногого друга годами. Отсутствие учебных центров Сергей Ваньшин объясняет коррупцией.

Было несколько попыток создать такие центры на практике оказывалось, что у инициаторов стоит задача не помочь людям, а распилить бюджетные деньги, выделенные на инвалидов. Вы не представляете, сколько у нас любителей кормиться из бюджета. Поэтому такие проекты пока не реализовывались. Сергей Ваньшин руководитель Экспертно-консультационной группы Департамента Культуры города Москвы по вопросам реабилитации инвалидов средствами культуры и искусства руководитель Экспертно-консультационной группы Департамента Культуры города Москвы по вопросам реабилитации инвалидов средствами культуры и искусства

Эксперт добавил, что даже если незрячему человеку удаётся получить обученную собаку, передвигаться с ней по городу сложно. Несмотря на наличие соответствующего закона, животных не пускают в транспорт, общепит, учреждения культуры. Даже в Москве и Санкт-Петербурге животные и их незрячие хозяева оказываются в центре подобных скандалов.

Собака-проводник предоставляется всем желающим, как средство реабилитации, сообщил NEWS.ru депутат Государственной думы РФ Михаил Терентьев. Он добавил, что жалоб об их нехватке или больших очередях «к нему не поступало». Депутат сообщил, что главная проблема незрячих в России иная — невозможность трудоустройства многих инвалидов из-за отсутствия условий.