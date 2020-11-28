Неврологи рассказали, почему у переболевших COVID-19 пропадает память

https://static.news.ru/photo/e71a0ac4-32c4-11eb-95da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неврологи рассказали о росте жалоб среди переболевших COVID-19 в России на проблемы с памятью, потерю ориентации во времени и пространстве, когнитивные расстройства. Такие симптомы после коронавируса они объяснили характером повреждений, которые инфекция наносит внутренним органам.

Неврологи и эксперты рассказали РБК о росте числа подобных жалоб со стороны переболевших этой осенью. Хирург и реабилитолог Константин Лядов рассказал, что в апреле-мае такие жалобы не поступали, сейчас же люди заявляют о когнитивных расстройствах, слабости, потере концентрации внимания.

Количество жалоб на подобные симптомы увеличивается, — подтвердил главный врач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.

Заведующий отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин отметил, что COVID-19 может вызывать у переболевших осложнения по неврологической части и такие симптомы есть как у переболевших врачей, так и у пациентов. Он сказал, что фиксируются сильные нейромиалгии, боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются.

Что касается проблем с ориентированием во времени и пространстве, а также вообще с нарушением когнитивных функций, это встречается часто, к сожалению, — отметил заведующий отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин.

Для преодоления таких последствий эксперты посоветовали избегать стресса, принимать витаминные и минеральные комплексы с повышенным содержанием витаминов группы В, магния и цинка.

Как сообщал NEWS.ru ранее, международный коллектив исследователей сообщил о том, что у пациентов с коронавирусом, попадающих на искусственную вентиляцию лёгких, в 25% случаев в органах дыхания развивается грибковая, а не бактериальная инфекция.