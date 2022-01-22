Неврологи предупредили женщин об опасности противозачаточных

Врач-невролог Юрий Андрусов и научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России невролог Семён Прокопенко заявили, что приём гормональных противозачаточных может привести к инсульту. По мнению экспертов, последствия приёма возникают не у всех, но в случае если есть нарушения свёртываемости крови, то совокупный эффект может привести к нарушению мозгового кровообращения. Об этом сообщает URA.RU.

Противозачаточные таблетки сами по себе достаточно выраженно повышают риск образования тромбов, и за счёт этого может происходить закупорка сосудов и ишемические инсульты, — рассказал Андрусов.

Неврологи порекомендовали перед использованием подобных препаратов проконсультироваться с гинекологом, кардиологом, неврологом или сосудистым хирургом, который может назначить скрининг на риски приёма подобных таблеток.

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