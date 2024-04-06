Невролог развеяла миф о проявлении болезни Альцгеймера в позднем возрасте Невролог Баженова: болезни Альцгеймера подвержены не только старики

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Утверждение о том, что болезни Альцгеймера подвержена только возрастная категория людей, является ошибочным, заявила NEWS.ru врач-невролог одной из клиник Анна Баженова на форуме «Ученые против мифов». Она подготовила презентацию и собрала ряд фактов, свидетельствующих о том, что этой болезни подвержены люди, которым еще далеко до пенсионного возраста.

Специалист раскрыла, что возраст первого человека, которому диагностировали этот синдром, составлял всего 49 лет. Этой пациенткой была Августа Детер, которая скончалась в 1906 году в возрасте 55 лет. Вместе с тем она сообщила, что в 2023 году болезнь Альцгеймера диагностировали 19-летнему гражданину Китая, у которого на протяжении двух лет врачи фиксировали постепенное снижение функций мозга по запоминанию информации.

Баженова подчеркивает, что синдром Альцгеймера не является неизлечимым. По ее словам, в настоящий момент существуют препараты, способные отчасти помешать этой болезни прогрессировать.

Ранее австралийские ученые выяснили, что в загрязненном воздухе могут присутствовать частицы магнетита, которые провоцируют развитие болезни Альцгеймера. Также удалось узнать, что у жителей районов с высоким уровнем загрязнения воздуха обнаружено огромное количество магнетита в мозге.