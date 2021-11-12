Невролог назвала неожиданное осложнение после коронавируса

Последствием перенесённого коронавируса может стать жгучая боль в руках и ногах. Она появляется спустя три недели после заболевания и сохраняется на протяжении как минимум полугода, рассказала на портале «Доктор Питер» невролог Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета имени Павлова Яна Кушнир.
Невролог
Эти симптомы появляются в среднем через 21 день после болезни: поначалу боль эпизодична, но затем становится постоянной. При лечении специальными препаратами симптомы уходят примерно через полгода, но у части пациентов сохраняются более длительное время.
Интенсивность боли у всех разная — у кого-то сильная, а у кого-то такая, что позволяет принимать лекарства и продолжать работать, — рассказала Кушнир.
Ранее пульмонолог Татьяна Неешпапа назвала симптомы, при которых больным с коронавирусом нужно срочно вызывать скорую помощь. Среди них — дезориентация или одышка в состоянии покоя.