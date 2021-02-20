Невролог рассказала, как настроить режим сна при помощи смартфона

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Невролог-сомнолог Елена Царёва рассказала, как настроить режим сна при помощи смартфона. Она отметила, что лучше бы вообще отказаться от гаджета перед тем, как погрузиться в «царство Морфея», но если он так необходим, то можно воспользоваться некоторыми приёмами.

Специалист рекомендует вечером снижать яркость экрана и выставлять его на тёплый свет. Такая тактика поможет мозгу настроиться на расслабление и отдых.

Основное воздействие телефона — световое и активирующее. Цвет экрана находится в спектре, который подавляет мелатонин, известный как гормон сна. Соответственно, вечером использование телефона мы ограничиваем, — сказала медик.

С другой стороны, по утру смартфон поможет взбодриться. Для этого нужно поставить на звонок будильника весёлую ритмичную музыку. Она должна быть в меру громкой, чтобы звук не напугал, но при этом чтобы его было хорошо слышно. Для пробуждения невролог не рекомендует ставить спокойную музыку, так как мозг может её не воспринять. Кроме того, лучше всего ставить только один будильник и вставать сразу же после него.

Эксперт пояснила, что после первого звонка человек сразу же глубоко засыпает. По её словам, лучше поставить сигнал на попозже, выспаться и потом сразу же встать, передаёт радио Sputnik.

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