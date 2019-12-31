https://static.news.ru/photo/3b5d37c6-2be3-11ea-ada6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продолжительное бодрствование из-за новогодних праздников может навредить организму и негативно сказаться на работе мозга. О таких опасностях предупредил невролог Мариинской больницы Андрей Жуков.

По его словам, последствия может иметь даже одна бессонная ночь. Отказ от сна влечёт к тому, что на 15--20 дней выводит из тонуса сосуды головного мозга и нарушает скорость кровотока. Негативно отсутствие сна влияет на аппетит, а также усиливает тягу к калорийной и нездоровой пище. Это связано с выбросом адреналина в кровь на фоне стресса из-за сбитого режима.

Невролог отметил, что пожилым людям рекомендуется засыпать в новогоднюю ночь до двух часов. Малышей стоит укладывать также максимум в два ночи. Детям старше 12 лет можно лечь спать не позже пяти утра.

Молодёжь может себе позволить гулять до победного, но это не значит, что дефицит сна потом никак не скажется на их здоровье, — приводит слова Жукова «Доктор Питер».

Помимо этого, невролог рекомендовал не переедать за новогодним столом и принять пищу минимум за два часа до сна.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что лучше всего есть после новогоднего застолья, чтобы побыстрее восстановить организм.