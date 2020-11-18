Невролог рассказал о влиянии мата на мозг

https://static.news.ru/photo/a48dec1e-2a15-11eb-8e7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Невролог и нейрофизиолог Александр Будик заявил, что употребление мата стимулирует центральную нервную систему. По его словам, человек, употребляющий обсценную лексику способен переносить сильную боль, поскольку у него меняется уровень восприятия боли.

Это связано с тем, что высокий уровень гормонов стресса резко изменяет в центральной нервной системе восприятие боли. Что в обычном состоянии для человека будет сильная боль, то в возбужденном состоянии он не почувствует, — пояснил Будик в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что использование ненормативной лексики является агрессией. Так это воспринимает центральная нервная система ругающегося человека. Агрессия приводит организм в состояние стресса. Однако испытывать стресс постоянно, считается вредным для здоровья — организм находится в напряжении, из-за чего увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы, подчеркнул врач. Он также указал, что мозг можно обмануть и простым отвлечением внимания.

Можно сравнить две ситуации: дома на ногу падает стул, мы кричим, ругаемся и как-то с ситуацией справляемся, но если такая ситуация происходит в театре, то всё иначе. В театре мы не будем ругаться, мы будем соблюдать нормы приличия. Вместо этого мы начнём обращать внимание на окружающих, и таким образом наша боль будет восприниматься менее остро, — добавил Будик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что итальянские учёные обнаружили множество общих черт в структуре человеческого мозга и Вселенной. По мнению исследователей, несмотря на разницу в масштабе — более 27 порядков, — в процессе структурирования мозга и сети галактик действовали одни и те же физические законы. Нейроны мозга и галактики расположены в виде длинных нитей и узлов.