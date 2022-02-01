Невролог рассказал о связи бессонницы с болезнью Альцгеймера

Хроническая бессонница в полтора раза увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера, заявил невролог Руслан Исаев. Он добавил, что постоянные проблемы со сном могут стать причиной депрессии, а также привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и психозам, пишет Lenta.ru. В первую очередь он порекомендовал попробовать справиться с бессонницей при помощи немедикаментозных подходов.

Если они окажутся малоэффективными, то врач назначит лекарственные средства со снотворным действием. Одними из самых безопасных в пожилом возрасте являются препараты мелатонина и ряд снотворных из так называемой Z-группы. При хронической бессоннице эффективными методами являются психотерапия и использование антидепрессантов со снотворным, успокаивающим, противотревожным эффектом, которые подбираются индивидуально лечащим врачом, — заверил Исаев.

Невролог также предупредил пожилых россиян об опасности приёма снотворных препаратов на основе бензодиазепинов. Исаев подчеркнул, что они небезопасны для пенсионеров, так как часто приводят к побочным эффектам, например зависимости или ухудшению памяти.

Ранее стало известно, что учёные Колумбийского университета США провели исследование, в рамках которого выяснилось: рафинированные продукты, например рис, сахар и хлебобулочные изделия, провоцируют бессонницу. По их мнению, организм реагирует на повышенный уровень сахара в крови с помощью инсулина, что приводит к выбросу адреналина и кортизола, которые могут стать причиной нарушения сна.