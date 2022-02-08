Невролог рассказал о ранних признаках болезни Альцгеймера у молодых

Если молодой человек успешно продвигался по карьерной лестнице и имел хорошую память, но в какой-то момент эти навыки и умения начали ухудшаться или пропадать без видимой на то причины, это может говорить о ранних признаках болезни Альцгеймера, считает невролог Игорь Вознюк. Он подчеркнул, что при наличии данных признаков стоит незамедлительно проверить себя на генетическую предрасположенность к этому заболеванию, пишут «Народные Новости».

Например, если человек успешно продвигался по карьерной лестнице, был способен запоминать все цифры, составлять учебные материалы и методички, но вдруг данная способность начинает теряться быстрее, чем это можно было бы объяснить логически. Данные обстоятельства являются одними из причин для развития ранней умственной отсталости и деменции, в том числе и альцгеймерского типа, — заявил Вознюк.

Он также рассказал о тенденции, согласно которой подобные заболевания научились диагностировать на более ранних стадиях. По словам невролога, раньше болезнь Альцгеймера можно было определить у пациентов, которым было уже по 60–70 лет.

Ранее учёные Колумбийского университета в США выявили сходство течения коронавируса с болезнью Альцгеймера. Как показали исследования, которые провели американские медики, при тяжёлом течении коронавируса дефекты появляются в особых каналах мозга.