Невролог рассказал о правильном подборе лекарств при головной боли

Врач-невролог Павел Бранд советует не терпеть головную боль, а принять обезболивающее средство при первых симптомах недомогания.
В интервью радио Sputnik медик
Если больше 15 дней в месяц — точно необходимо обратиться к врачу. До хронической головной боли лучше не доводить, — подчеркнул специалист.
При этом Бранд предостерег граждан от самостоятельного подбора обезболивающих. Это можно сделать для разового приёма, в ином случае лучше проконсультироваться со специалистом.
Врач также отметил, что иногда причиной головной боли является сам препарат. Подобное явление носит название абусузной головной боли и связаны с неправильным подбором лекарств.
Кроме того, Павел Бранд убеждён, что никакие мази, травы и чаи справиться с головной болью не помогут.
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