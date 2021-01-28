Невролог рассказал о правильном подборе лекарств при головной боли

https://static.news.ru/photo/dbddc240-3757-11ea-a22a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Врач-невролог Павел Бранд советует не терпеть головную боль, а принять обезболивающее средство при первых симптомах недомогания.

В интервью радио Sputnik медик отметил , что если головная боль беспокоит человека часто и требует приёма лекарственных препаратов более трёх дней подряд, это весомый повод для похода к врачу.

Если больше 15 дней в месяц — точно необходимо обратиться к врачу. До хронической головной боли лучше не доводить, — подчеркнул специалист.

При этом Бранд предостерег граждан от самостоятельного подбора обезболивающих. Это можно сделать для разового приёма, в ином случае лучше проконсультироваться со специалистом.

Врач также отметил, что иногда причиной головной боли является сам препарат. Подобное явление носит название абусузной головной боли и связаны с неправильным подбором лекарств.

Кроме того, Павел Бранд убеждён, что никакие мази, травы и чаи справиться с головной болью не помогут.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные из Таиланда провели эксперимент с участием 50 человек, страдающих самой распространённой формой облысения — андрогенной алопецией. Исследователям удалось найти эффективное средство для борьбы с этим явлением.