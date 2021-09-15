Невролог рассказал о необычном признаке инсульта

Неспецифическим признаком инсульта является головная боль. Она может наблюдаться у пациентов в 10% случаев. Об этом в беседе с «360» рассказал врач-невролог Юрий Андрусов. Он подчеркнул, что единственная причина головной боли, которая может свидетельствовать о риске инсульта, это головная боль из-за аневризмы артерий головного мозга.
Аневризма
Другое дело, что можно заподозрить инсульт, когда очень сильная головная боль возникает внезапно. Это может быть признаком субарахноидального кровоизлияния, то есть резко разорвалась аневризма и излившаяся кровь начала давать эту самую головную боль, — объяснил доктор.
Он подчеркнул, что только в таком случае головная боль является признаком произошедшего инсульта, во всех других случаях головная боль ни при чём.
Также врач объяснил, что есть три варианта инсульта: нарушение кровотока в голове, инфаркт, то есть состояние, при котором происходит закупорка сосуда и прекращается кровоток, а также кровоизлияние при разрыве сосуда. В последнем случае кровь, которая вытекает в полость черепа, может «прижать» мозг. И тогда счёт идёт на минуты. Человеку необходимо срочно оказать помощь.
Ранее кардиолог Сергей Терещенко сообщил, что главная ошибка при оказании помощи пострадавшему от инсульта человеку — это снижение его артериального давления. На самом деле нужно уложить человека в горизонтальное положение и подложить что-нибудь ему под голову.