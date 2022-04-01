Невролог рассказал, кто лучше защищён от развития деменции

Интеллектуально активные люди лучше защищены от развития деменции, сообщил невролог Юрий Андрусов изданию «Слово и Дело». Чем больше человек занимался интеллектуальной работой, тем лучше он будет сопротивляться заболеванию.

Совершенно однозначно замечено, что чем более психически активным, чем более интеллектуальным, эрудированным человек был в течение жизни, до начала каких-то нарушений, тем медленнее у него прогрессирует процесс заболевания. У такого человека выше запас прочности, количество связей между нервными клетками в голове, которые формируются за счет интеллектуальной деятельности, больше, чем у человека, который в этом смысле не очень развит интеллектуально, — сказал Андрусов.

Он также добавил, что деменция прогрессирует в большинстве случаев, а лекарствами этот процесс можно сдерживать, если вовремя распознать проблему. Главное в случае такого заболевания, по словам Андрусова, — сохранять активность.

Ранее актриса Деми Мур сообщила, что её бывший муж, голливудский актёр Брюс Уиллис, завершает карьеру из-за деменции. Причиной стало появившееся у него расстройство речи — афазия, которая возникает из-за нарушений работы мозга.