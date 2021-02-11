Невролог рассказал, как восстановить работу мозга после коронавируса

https://static.news.ru/photo/7deab51c-6c8a-11eb-885e-96000091f725_660.jpg Фото: Jürgen Pfeiffer/imagebroker.com/Global Look Press

Невролог Василий Грибанов рассказал, как восстановить работу мозга после перенесённого коронавируса.

По словам медика, для полноценной реабилитации необходимо тренировать нервную систему.

Лепка, тренировка мелкой моторики увеличивают скорость восстановления нервной системы, — подчеркнул эксперт в эфире телеканала «Мир 24».

Он добавил, что употребление в пищу тяжёлых для ЖКТ продуктов — труднорастворимых жиров, белков — может только усилить «постковидный синдром» и вызвать нарушение сна.

Рекомендуется питание с обилием клетчатки — капуста, цельные злаки, фрукты, смородина, малина, — объяснил невролог.

Врач отметил, что больному для полного восстановления необходимо от трёх до шести месяцев. Тяжелее придётся жителям больших городов из-за очень активного ритма жизни.

Ранее кандидат биологических наук фитотерапевт Михаил Лущик заявил, что помочь организму быстрее восстановиться после выздоровления от коронавируса способно употребление перца. По его словам, добавленный в пищу перец способствует активизации кровообращения, что важно, поскольку после вируса в организме остаётся большое число повреждённых клеток. Он добавил, что перец можно использовать в пище любой — красный, чёрный или длинный. Его ежедневное количество зависит от индивидуальных особенностей организма, поэтому злоупотреблять им не надо. Лущик предупредил и о противопоказаниях.

Нейтрализовать чувство жжения после употребления перца можно, выпив молока, поскольку белки быстро схватывают жгучие вещества. Другой вариант — пожевать листья мяты или положить в рот мятный леденец. По мнению фитотерапевта, данные продукты создают эффект испарения и быстро убирают неприятные ощущения, писал NEWS.ru.