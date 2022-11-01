Невролог рассказал, как избежать «прострела» в пояснице Невролог Семенов: для защиты от «прострела» в пояснице следует укреплять спину и избегать холода

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«Прострел» в пояснице — люмбаго — невозможно предотвратить или предугадать, это абсолютно спонтанная реакция организма на различные раздражители или действия человека, рассказал NEWS.ru врач-невролог Сергей Семенов. Сильная, острая боль «пронзает» даже когда человек сидит и ничего не делает, — «что-то защемило», при грыжах, подчеркнул медик. Врач подчеркнул, что свести вероятность «прострела» к минимуму позволят занятия физической культурой, укрепление мышц спины, особенно выпрямляющих позвоночник — «двух столбиков на спине».

Не поднимайте тяжелые вещи, а если поднимаете — делайте это за счет мышц ног, а не спины, она не предназначена для этого, это ж не подъемный кран. Не мерзните, одевайтесь по погоде, избегайте сквозняков и резких перепадов температур, — посоветовал Семенов.

При этом он отметил, что подобные ситуации часто встречаются во время и после поднятия тяжестей и резких движений.

Такой приступ на время может обездвижить человека минут на 20, но это не паралич, а скорее реакция на острую боль, на сам «прострел». Его невозможно предугадать, предупредить. Абсолютно спонтанная реакция на резкие движения, на поднятие тяжести или когда «что-то защемило», например нерв, — добавил Семенов.

Эксперт также заявил, что люмбаго «поражает» только поясничный отдел позвоночника.

Невролог Юрий Андрусов ранее заявил, что наиболее частой причиной онемения пальцев рук являются туннельные синдромы, когда один из нервов начинает пережиматься в самых уязвимых местах. По словам эксперта, онемение может быть постоянным или приходящим. Причиной этому служит поражение нервов.