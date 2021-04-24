Невролог предупредил об опасной ошибке при тренировках в спортзале

https://static.news.ru/photo/f55761b6-a5b2-11eb-aee8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время тренировок в спортзале не следует отвлекаться на всевозможные гаджеты. Это может привести к опасной ошибке. Такой совет невролога-алголога Валерия Черненко приводит Lenta.ru.

По его словам, использование смартфона во время занятий может привести к опасным последствиям для позвоночника и головного мозга.

Врач отметил, что около половины посетителей спортзалов во время занятий на беговой дорожке, велотренажёре или эллипсе не могут посвятить себя полностью выполнению упражнения, чем совершают фатальную ошибку. Они просматривают ленты социальных сетей, смотрят видеоролики или читают свежие новости.

Если вы будете ходить, гулять, тренироваться, глядя на экран телефона, заработаете хроническую травму шеи. А бегать с телефоном и вовсе запрещено! — предупредил Черненко.

Он назвал положение тела человека, который не отрывается от гаджета, позой креветки и подчеркнул, что медики давно описали её вред. В такие моменты шея испытывает четырёхкратную нагрузку, что приводит к головным болям, грыжам межпозвоночного диска и появлению второго подбородка.

Ранее NEWS.ru выяснил, что женщины отказываются от вредных привычек и занимаются спортом чаще мужчин.