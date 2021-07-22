Невролог предсказал россиянам массовое чипирование

Чипирование в будущем будет носить массовый характер. Оно поможет лечить утраченные функции человека, заявил главный невролог Екатеринбурга и директор «Клиники института мозга» Андрей Белкин, передаёт Znak.com.

По его словам, современные технологии замещения функций позволят пациентам, утратившим зрение, слух, утратившим движения, реабилитироваться. Пока они существуют только в проектах, но над ними уже работают, в том числе и в России.

Чипировать, конечно, будут.. Илон Маск хочет чипировать всех... Мы этим тоже занимаемся, но только чипы изобретать не будем, — цитирует предсказание Белкина издание.

Ранее стало известно, что в основу вакцинации от коронавируса действительно положен принцип чипирования, когда в организм вводится носитель информации в виде ДНК, РНК или самого мёртвого вируса. После получения такой информации биосистема начинает вырабатывать антитела. Об этом рассказал врач-реаниматолог, основатель частной медицинской сети «Инвитро» Александр Островский.