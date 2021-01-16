Невролог перечислила малоизученные осложнения после коронавируса

https://static.news.ru/photo/7472d1f4-5899-11eb-907e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неврологические осложнения при коронавирусе мало изучены. Они могут появиться как в острый период болезни, так и некоторое время спустя, рассказала кандидат медицинских наук невролог Неонила Фомина-Чертоусова.

По её словам, перенесённый коронавирус может оставлять после себя такие неврологические симптомы, как ухудшение сна и поражения мышц. Кроме того, при заражении на 6% увеличивается вероятность инсульта. Причём, он может стать первым симптомом заболевания, а может произойти лишь через две-три недели.

При сочетании хронической сосудистой недостаточности головного мозга с коронавирусом вероятно прогрессирование деменции, предупредила медик в интервью «Российской газете».

Кроме того, хронические сосудистые нарушения после выздоровления могут сопровождаться возбуждением, судорогами с утратой сознания, или, наоборот, сонливостью и апатией. Причина заключается в том, что мозг из-за лёгочной недостаточности не получает в нужном объёме кислород.

Описаны и воспалительные заболевания спинного мозга из-за перенесённого коронавируса, отметила невролог.

Вдобавок ко всему, добавила Фомина-Чертоусова, в будущем переболевшие могут столкнуться и с другими проблемами. В качестве аналогии она привела летаргический энцефалит, который фиксировали во времена первой мировой войны. Некоторое время спустя у людей возникал синдром паркинсонизма, при котором происходили дегенеративные изменения мозга.

Сегодня никто не знает, станет ли также в будущем перенесённый коронавирус толчком к развитию тяжёлых заболеваний головного мозга. Будем надеяться на лучшее, — сказала невролог.

Она напомнила, что в основной группе риска по осложнениям находятся люди с хроническими заболеваниями. В связи с этим врач посоветовала им в период пандемии внимательно относиться к здоровью и следовать рекомендациям специалистов, связанным с основным заболеванием.

Ранее, как писал NEWS.ru, китайские учёные определили наиболее распространённые последствия коронавирусной инфекции. Причём, их специалисты охарактеризовали как длительные.