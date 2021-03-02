Невролог перечислил способы избавиться от головной боли

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Доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии МОНИКИ Ренат Богданов рассказал, как избавится от головной боли. По его словам, чаще всего для этого не нужны таблетки.

Сразу пить обезболивающее — неправильный подход. Ведь нестероидные противовоспалительные средства выключают рецептор, а боль — это та информация, которая говорит о том, что в организме что-то не так, — цитирует его «Радио 1».

Богданов считает, что 75% случаев головной боли — это головная боль напряжения. Это такая боль в виде обруча, в виде каски, которая развивается ближе к вечеру. Особенно часто она возникает у тех, кто долго сидит неподвижно перед компьютером. Для её профилактики нужно хотя бы раз в час делать пятиминутный перерыв.

А вот если головная боль связана с изменением сосудистой системы, если это мигренозные головные боли, то тогда действительно нужны специфические препараты, позволяющие оборвать приступ. Но эти препараты выписывают врачи. Он также объяснил, что если головные боли возникают часто, следует обратиться к неврологу: врач назначит необходимые диагностические процедуры, включая УЗИ сосудов шеи и суточный мониторинг артериального давления, а также МРТ.

Ранее NEWS.ru писал, что нестабильное артериальное давление может оказаться первым признаком деменции. Об этом предупредил граждан врач-невролог Виктор Шахнович.