Невролог Овдиенко назвала «худший вариант» борьбы с болью в спине Невролог Овдиенко призвала не пытаться отлеживаться при боли в спине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В начале дачного сезона пациенты чаще всего жалуются на боли в спине, сообщила порталу «Доктор Питер» невролог Оксана Овдиенко. Доктор призвала не игнорировать дискомфорт и обращаться к специалисту.

Боль в спине может быть признаком запущенных патологических процессов и опасных заболеваний. Если в случае постоянных или повторяющихся болей вовремя не провести диагностику и не начать лечение, болезнь может привести к необратимым последствиям и инвалидности, — объяснила кандидат медицинских наук.

Нельзя откладывать к врачу, если постоянно болит в одном месте, поднялась температура, болеть начало во сне ночью, боль не стихает лежа. Также тревожным признаком будут онемение (чаще по утрам), чувство вялости в ногах и руках, напряжение мышц.

Врач отметила, что при боли в спине соблюдать постельный режим нужно не всегда. Лучше не ждать, пока дискомфорт пройдет сам, считает Овдиенко.

Первое желание у людей с больной поясницей — найти такую позу и оставаться в ней, пока боль не исчезнет сама собой. Но это как раз худший вариант из всех возможных, — объяснила невролог.

Физическая активность необходима и даже рекомендуется при острой и хронической боли в пояснице. Постельный режим не будет наилучшим вариантом лечения. Напротив, умеренная физическая активность способствует снижению эмоционального стресса и увеличивает эффективность традиционных методов лечения хронической боли, заключила Овдиенко.

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