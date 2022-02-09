Невролог описал негативные последствия ночного «залипания» в телефон

Использование телефона ночью способствует нарушению сна и негативно влияет на ритм сна и бодрствования, считает невролог Натан Давидов. По его словам, из-за этого нарушается выработка гормонов, которые могут обеспечить здоровый сон, пишет «ФедералПресс».

Ночное залипание способствует нарушению сна и плохо влияет непосредственно на ваше состояние и на ритм сна и бодрствования, — заверил Давидов.

Он обратил внимание на то, что обычно люди «залипают» в телефонах ночью в не самых удобных позах. Из-за этого нарушается мышечный тонус, портиться осанка, может даже болеть голова. Использование телефона ночью также негативно влияет на общее психоэмоциональное состояние человека. По мнению Давидова, пользоваться телефоном нужно исключительно ради дела или конкретной цели.

Телефон нужен именно для дела: человек взял, решил свои вопросы, позвонил, написал смс-ку, или вошел в интернет, получил ту информацию, которую нужно, и всё, — резюмировал невролог.

Ранее невролог Руслан Исаев заявил, что хроническая бессонница в полтора раза увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера. Он добавил, что постоянные проблемы со сном могут стать причиной депрессии, а также привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и психозам.