Невролог объяснила, как коронавирус воздействует на мозг людей

Коронавирус прикрепляется к рецепторам головного мозга и может вызывать временные нарушения, рассказала «Москве 24» заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, невролог Элен Мхитарян. По её словам, из-за этого пациенты с COVID-19 часто жалуются на проблемы с памятью.

Коронавирус действует на те структуры, где есть определённый рецептор, к которому он прикрепляется. В головном мозге этих рецепторов действительно очень много. Я лично занимаюсь нарушениями памяти. И одна из основных жалоб, которая остаётся после перенесённого COVID-19, — это нарушение памяти, — заявила Мхитарян.

Он уточнила, что пока что нет исследований, подтверждающих негативное влияние коронавируса на мозг. Тем не менее, продолжила невролог, более ранние штаммы COVID-19 оставляли значимые неврологические проявления. Так, например, переболевшие коронавирусом пациенты жаловались на тревожность и депрессивные состояния, также возникали инсульты из-за образовавшихся тромбов.

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