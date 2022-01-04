Невролог объяснила, как затормозить деменцию

Главный врач дома-пансионата РАН Мария Медведева заявила, что для определения деменции неврологи проводят специальные тесты. При этом она отметила, что, если процесс начался, то затормозить его можно с помощью лекарственных средств, но вылечить недуг невозможно. Об этом сообщает телеканал «360».

Лучше всего, если выявление деменции происходит на ранней стадии, но это бывает очень редко. Более того, даже если люди и выявляют болезнь рано, то в некоторых случаях ничего не делают. А потом уже наступают необратимые последствия, — поделилась Медведева.

Эксперт добавила, что признаками деменции могут быть агрессия, неадекватное поведение, психомоторное возбуждение (когда человек может собирать разбирать вещи бесцельно), бред воровства, бред обмана, галлюцинации. Она посоветовала родным больного обращаться к неврологу.

Ранее хирург и кардиолог Владимир Хорошев заявил, что чрезмерное утепление в холодную погоду повышает риск тромбоза. По его словам, склонность к образованию тромбов повышает парниковый эффект. Он добавил, что причиной возникновения тромбоза могут также стать обморожение, травмы конечностей, последствия коронавируса и хронические заболевания. Первым симптомом хирург назвал похолодание в месте, где образовался тромбоз.