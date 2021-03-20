Невролог назвал самую полезную позу для сна

https://static.news.ru/photo/d6913b88-8a16-11eb-9fa4-96000091f725_660.jpg Фото: Глеб Меркулов/NEWS.ru

Врач-невролог Евгений Соков рассказал, какая поза для сна наиболее полезна. В интервью «Аргументам и фактам» он также рассказал, в каких позах не стоит спать и почему.

Так, по мнению врача, самой полезной позой является сон на правом боку с чуть согнутыми руками и ногами. По словам специалиста, в таком положении сердце не испытывает нагрузки от сдавливания лёгкими и средостением.

Также не стоит спать на животе, потому что в этом случае голова поворачивается на бок, из-за чего артерии перекручиваются. В дальнейшем это может грозить головными болями и общим низким тонусом. Кроме того, стоит избегать сна на спине, так как расслабленный язык может «завалиться» назад и вызвать проблемы с дыханием, а полное выпрямление всех конечностей не совсем физиологично.

Медик советует также подобрать для себя наиболее подходящую подушку. Он отметил, что сон на слишком мягкой, жёсткой, низкой или наоборот высокой подушке, а также без неё может привести к давлению на сосуды, что препятствует поступлению кислорода в мозг.

Плотность и высота подушки должны быть такими, чтобы позволять шейному, поясничному, грудному отделу позвоночника и голове находиться в одной плоскости, — сказал специалист.

Врач заключил, что сон должен длиться не менее семи часов независимо от того, будние это или выходные дни. Идеальным временем для сна, по мнению специалиста, является интервал с 10 вечера до 6 утра.

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