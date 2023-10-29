Невролог: «20% инсультов приходится на категорию людей от 15 до 45 лет» Известный врач рассказал о факторах риска и мерах профилактики инсульта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Острое нарушение мозгового кровообращения остается одной из главных причин смертности в мире — более 15 млн человек умирают ежегодно. Чем раньше при инсульте будет оказана помощь, тем выше шанс, что человек выживет и вернется к нормальной жизни. NEWS.ru узнал у невролога, ведущего и эксперта телеканала «Доктор» Павла Бранда об основных рисках заболевания, какие факторы говорят о скором приступе и как реабилитироваться после болезни.

Какие факторы риска инсульта

— Павел Яковлевич, в Сети много противоречивой информации о динамике заболеваемости инсультом в России и мире. Как считаете, надо ли верить последним данным статистики?

— Мне кажется, что статистика по инсультам держится примерно на одном уровне уже много лет. Каких-то значимых сдвигов я не наблюдаю. Изменить ее не так-то просто.

— Почему?

— Потому что профилактика инсульта — задача крайне сложная. Ее в принципе мало кто выполняет. Необходимо не курить, не злоупотреблять алкоголем, заниматься спортом, следить за давлением и холестерином. Вы думаете много людей в нашей стране это делают?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

— Несколько лет назад ВЦИОМ совместно с фондом ОРБИ провел опрос среди россиян о причинах инсульта. С большими отрывом от остальных лидировал ответ «стресс и тревожность». Вы не перечислили этот фактор. Он не такой важный?

— Из этого можно сделать вывод, что большинство даже не осведомлены о факторах риска. О какой положительной динамике можно тогда говорить?

Такого фактора, как стресс, нет вообще. Нервное напряжение не повышает вероятность и не может спровоцировать острое нарушение мозгового кровообращения. Теория о «психосоматической природе инсульта» также не выдерживает никакой критики. Это не доказано наукой. Психологические проблемы человека не имеют значения в этом вопросе.

Основным фактором риска инсульта является курение. Я бы поставил его на первое место. Никотиновая зависимость вызывает атеросклероз головного мозга, а он, в свою очередь, провоцирует инсульт. Также злоупотребление алкоголем — серьезный фактор. Кстати, частые инсульты на фоне абстинентного синдрома — это тоже один из мифов.

Инсульт может случится как и во время употребления, так и утром после, и когда человек временно не употребляет.

Можно ли предсказать инсульт

— Возможно ли за какое-то время до инсульта, за месяц, за два, три, его спрогнозировать? Каковы первые звоночки?

— Нет. Человек чувствует себя как обычно даже за несколько часов до инсульта. Вы поймите, это острое состояние, любое острое состояние малопредотватимо.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

— Но чем раньше будет оказана помощь, тем лучше?

— Современные методы лечения предполагают оказание помощи в течении первого часа. Чем раньше приняты меры, тем больше шансов предотвратить смерть и снизить вероятность инвалидизации. Обычно на то, чтобы принять эффективные меры, у нас есть сутки. Лечить инсульты после первых суток медицина еще не умеет. Дальше ситуация становится почти непредсказуемой.

Как восстановиться после инсульта

— Как реабилитироваться после инсульта и быстрее вернуться к нормальной жизни?

— Делать это нужно в реабилитационном центре. Довериться профессионалам, которые понимают, что делают. Учреждений подобного рода достаточно много как платных, так и работающих по системе ОМС. Важно сделать все возможное именно в первые три месяца после инсульта. Это так называемое реабилитационное окно. Необходимо привлечь все ресурсы, чтобы максимально использовать это время. Если начать позже, то шансы на возвращение к нормальной жизни снижаются.

— Многие предпочитают восстанавливаться после инсульта самостоятельно. В Сети можно найти информацию об этом, в том числе видеоуроки. Стоит ли пробовать?

— Самостоятельная реабилитация после инсульта крайне малоэффективна. Она возможна только после прохождения всех этапов лечения в специализированных учреждениях. Рекомендации даются индивидуально. Никаких общих подходов тут быть не может.

— От чего зависит скорость восстановления после инсульта? Почему один человек через год уже возвращается к прежней жизни, а другой спустя это время даже говорит с трудом?

— Чем выше у человека уровень интеллекта, тем больше вероятность полностью вылечиться. Больные, у которых хорошо работает мозг, лучше восстанавливаются после инсульта. Потому что мы говорим в первую очередь о восстановлении межнейрональных связей. У людей с высоким интеллектом они налажены лучше.

«Молодеет» ли инсульт

— Медицинская статистика говорит о том, что многие заболевания в современном мире «молодеют». Можно ли сказать подобное про инсульт?

Фото: Соцсети Павел Бранд

— Мы не располагаем такой статистикой, можем только предполагать. Считается, что 20% инсультов приходится на категорию от 15 до 45 лет, но мы не знаем точной статистики, сколько приходилось на эту категорию раньше. Возможно, инсульт не «молодеет». Просто люди стали жить дольше, поэтому удары случаются в более позднем возрасте.

— Факторы риска инсульта в раннем возрасте такие же, как в позднем?

— В раннем возрасте основной фактор риска — сердечная аритмия, в более позднем — атеросклероз. Что касается женщин, прием оральных контрацептивов — фактор риска инсульта в любом возрасте. Одним из побочных эффектов гормональных ОК является сгущение крови. Если у человека есть определенная генетическая предрасположенность к этому, может случиться беда. Поэтому перед назначением препаратов этой группы по-хорошему гинеколог должен проводить генетическое исследование. И в случае чего обязан не рекомендовать женщине этот способ предохранения.

Справка NEWS.ru:

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Бывает трех видов: ишемический, геморрагический и субарахноидальное кровоизлияние.

Ишемический, или инфаркт мозга, это самый распространенный. Поражается участок мозга, отвечающий за двигательную функцию. Человек не может поднять одновременно обе руки или ноги, улыбается одним уголком рта

Геморрагический, или кровоизлияние в мозг, приводит к смерти в 40% случаев. Симптомы — жар, головная боль, нарушение зрения. Развивается быстро, обычно в дневное время суток.

Нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние — самый опасный вид инсульта. Почти 50% случаев заканчиваются летальным исходом. Даже при своевременном и правильном лечении человек останется инвалидом. Основной симптом — острая резкая головная боль по типу «удара по голове», также бывают рвота, судороги, нарушение сознания.

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