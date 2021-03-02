Несварение желудка оказалось признаком смертельного заболевания

https://static.news.ru/photo/d057f72c-8269-11e9-8d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Несварение желудка может оказаться одним из проявлений рака поджелудочной железы. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на британских медиков.

По данным врачей, страдающие от рака поджелудочной железы люди испытывают жжение в груди и горький привкус во рту, а также общий дискомфорт в области живота, распространяющийся до спины. Боли могут носить как постоянный, так и временный характер. Состояние ухудшается, когда человек находится в лежачем положении или после приёма пищи.

Также человек, страдающий раком поджелудочной железы, может резко снизить вес. Больные часто испытывают тошноту, жалуются на отсутствие аппетита, а также диарею или запор.

В случае появления подобных признаков специалисты рекомендуют обратиться за консультацией к медикам и пройти обследование.

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