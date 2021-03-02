Несварение желудка оказалось признаком смертельного заболевания

Несварение желудка может оказаться одним из проявлений рака поджелудочной железы. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на британских медиков.
По данным врачей, страдающие от рака поджелудочной железы люди
Также человек, страдающий раком поджелудочной железы, может резко снизить вес. Больные часто испытывают тошноту, жалуются на отсутствие аппетита, а также диарею или запор.
В случае появления подобных признаков специалисты рекомендуют обратиться за консультацией к медикам и пройти обследование.
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