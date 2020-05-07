«Несусветная глупость»: Комаровский высмеял идею лечить коронавирус водкой

https://static.news.ru/photo/b68b9a26-9071-11ea-ad9b-fa163e074e61_660.jpg Евгений Комаровский Фото: uakomar/instagram.com

Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский прокомментировал появившееся в Интернете видео, на котором называющий себя медицинским работником Александр Колосов рассказывает, что излечиться от коронавируса можно за один день, вдыхая пары водки.

Предложенный метод лечения педиатр назвал «несусветной глупостью».

Вирус находится внутри клеток. Сначала надо растворить клетку, а только после этого можно будет добраться до вируса, — цитирует Комаровского «Рамблер. Доктор».

Однако алкоголь всосётся быстрее, чем хоть что-то успеет раствориться, добавил теледоктор.

Также он обратил внимание на многочисленные профессиональные ошибки в рассказе мужчины, которые заставляют усомниться в том, что он действительно является медиком.

Одно утверждение, что бактерии за сотни лет выработали устойчивость к алкоголю, чего стоит, — подчеркнул Комаровский.

Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появился видеоролик, в котором мужчина, представившись живущим 20 лет в Италии медиком, поясняет, как за один день можно излечиться от коронавируса. Якобы для этого нужно регулярно дышать водкой.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,7 млн человек, погибли свыше 263 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве — 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).