Многие стереотипы о правильном питании пришли к нам ещё с прошлого века. Повсеместное распространение Интернета не помогло внести ясности по поводу их правдивости. На некоторых ресурсах до сих пор можно встретить информацию о том, что похудеть можно при помощи различных чаёв и отваров. О том, насколько правдивы распространённые стереотипы о еде NEWS.ru рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

В замороженных овощах и фруктах практически нет витаминов

Это утверждение не соответствует действительности, если речь идёт о технологии шоковой заморозки, которая подразумевает достаточно бережное сохранение многих витаминов. Однако при повторной заморозке продукта его полезные свойства действительно могут утрачиваться, отмечает специалист. Связано это с тем, что кристаллы льда в таком случае разрывают клеточные структуры фруктов и овощей, что способствуют потере таких микроэлементов, как магний, калий, хром и железо.

В неделю следует потреблять не больше 2-3 яиц

Sven Hoppe/dpa/Global Look Press Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Ограничения по потреблению яиц обоснованы высоким содержанием холестерина в желтке. Однако белок можно потреблять ежедневно. Омлет, в состав которого входит одно целое и два яйца без желтка, молоко и овощи — отличный вариант для завтрака. К такому блюду рекомендуется также добавить кусок зернистого хлеба. Такой приём пищи является полноценным и включает в себя обилие сразу трёх видов важных питательных веществ — белков, жиров и углеводов.

Питание после 19:00 приводит к набору веса

Потолстеть из-за ужинов после семи вечера действительно можно. Даже если они будут правильными с точки зрения принципов диетологии. Однако это возможно в случае, если для человека ужин является первым приёмом пищи в течение дня, заявила Дианова. Всё дело в том, что при таком рационе организм начинает накапливать жиры — на случай, если снабжение организма едой и вовсе прекратится. Кроме того, человек может столкнуться с аналогичной ситуацией, если у него слишком большие промежутки между приёмами пищи.

Грейпфрут и сельдерей сжигают жир

Pixabay Pixabay

Этот жёлто-оранжевый фрукт содержит в себе много полезных компонентов, в частности инозитол (витамин В8) и нарингин (растительный флавоноид). Кроме того, он обладает низкой калорийностью (40 ккал на 100 граммов), однако не действует как волшебная таблетка для похудения.

Инозитол и нарингин действительно препятствуют накоплению жира, заявил диетолог. Тем не менее часть компонентов всё равно откладывается, и единственный способ избавиться от них — сжигать в течение дня больше калорий, чем было усвоено.

Сельдерей тоже является низкокалорийным продуктом (20 ккал на 100 граммов). Однако, по словам специалиста, в нём нет компонентов, которые сжигали бы жир. Тем не менее овощ можно использовать в качестве одного из компонентов сбалансированного рациона. Заменяя некоторые продукты сельдереем, можно снизить общую калорийность приёма пищи. Также стоит отметить, что этот овощ является источником кальция, магния, фосфора, железа, витамина С, бета-каротина и фолиевой кислоты. Кроме того, в сельдерее содержатся антиоксиданты, которые позволяют сохранить долголетие, заявила Дианова.

Потребление сахара приводит к набору веса

Это утверждение является правдивым в случае, если речь идёт об излишнем потреблении сахара. ВОЗ рекомендует сократить ежедневное потребление свободных сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза или столовый сахар) до 50 граммов. При этом отмечается, что сокращение до 25 граммов (6 чайных ложек) в день принесёт дополнительную пользу для здоровья.

Диеты «уменьшают» желудок

Любая диета является ограничительной и подразумевает определенный режим. За счёт уменьшения порций желудок действительно привыкает растягиваться не так сильно, как прежде и со временем уменьшается в размерах, заявила Дианова.

Белый хлеб более калорийный, чем хлеб с отрубями

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эти продукты практически идентичны по калорийности. Однако белый хлеб содержит в себе много крахмала и является продуктом с высоким гликемическим индексом, что подразумевает быстрое повышение уровня глюкозы и инсулина в крови. Частое потребление такого рода продуктов может приводить к сахарному диабету и снижению чувствительности организма к инсулину.

Отруби же позволяют снизить скорость повышения уровня глюкозы в крови. Более того, в отличии от белого хлеба они содержат достаточно клетчатки и различных витаминов.

Если выбирать между этими двумя продуктами, то хлеб с отрубями, конечно, выигрывает. Но вообще я бы рекомендовала отдать предпочтение ржаному и цельнозерновому хлебу. Несмотря на высокую калорийность, он в отличии от других видов этого продукта является питателеным. Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог диетолог и гастроэнтеролог

Зелёный чай приводит к уменьшению веса

Этот напиток улучшает обмен веществ, но его регулярное потребление не приведёт к уменьшению веса, если человек не сжигает больше калорий, чем было усвоено в течение дня. Кроме того, чтобы снизить количество килограмм, следует отказаться от переедания, отмечает специалист.