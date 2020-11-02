Врачи назвали неочевидные признаки грядущего инфаркта

https://static.news.ru/photo/e5b88a90-1d1e-11eb-93a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О том, что человеку грозит инфаркт, могут свидетельствовать как широко известные симптомы, так и неочевидные признаки. О некоторых из них знают далеко не все, предупредили специалисты.

Большинство людей главные симптомы сердечного приступа знают. Это боль в груди, одышка и усталость. Сигнализировать об опасности также могут синеватые губы, руки или ноги, передаёт РИА Новости со ссылкой на британское издание Express.

Среди других предвестников угрожающего жизни состояния — ощущение слабости и потеря сознания, «тяжёлое» сердцебиение или нерегулярный сердечный ритм, внезапное увеличение потоотделения, а также чувство беспокойства и приближающейся смерти. У пожилых людей может проявиться дезориентация, как при инсульте.

Что касается боли в груди, то она может быть разной интенсивности: у кого-то сильная, а кому-то будет напоминать неприятные ощущения при несварении желудка. Симптомы могут присутствовать в течение нескольких дней, а могут возникнуть резко и внезапно.

При наличии таких признаков медики рекомендуют вызывать скорую помощь. Пока врачи в пути, следует попытаться сесть, успокоиться и принять 300 мг аспирина.

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