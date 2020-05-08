Необходимость сократить потребление алкоголя молодёжью признали в Минздраве

https://static.news.ru/photo/5cecc8d2-90ad-11ea-a9ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай высказался за продвижение мер, которые позволят сократить потребление алкоголя среди молодёжи. По словам чиновника, в условиях распространения коронавируса употребление спиртных напитков повышает риск возникновения пневмонии.

Необходимы взвешенные меры, направленные на сокращение потребления алкоголя молодёжью, особенно людьми до 21 года, предупреждение активного продвижения алкоголя, в том числе среди несовершеннолетних, проведение взвешенной налоговой политики и многое другое, — говорится в сообщении Салагая, которое он разместил в своём Telegram-канале.

Чиновник добавил, что доказана связь между потреблением спиртных напитков и смертностью в трудоспособном возрасте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный телеведущий и врач Евгений Комаровский прокомментировал сообщение о лечении коронавируса водкой. На появившемся в Интернете видео называющий себя медицинским работником Александр Колосов рассказывает, что излечиться от коронавируса можно за один день, вдыхая пары водки. Предложенный метод лечения педиатр назвал «несусветной глупостью».