Здоровье

Необходимость сократить потребление алкоголя молодёжью признали в Минздраве

00:52, 08 мая 2020
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай высказался за продвижение мер, которые позволят сократить потребление алкоголя среди молодёжи. По словам чиновника, в условиях распространения коронавируса употребление спиртных напитков повышает риск возникновения пневмонии.

Необходимы взвешенные меры, направленные на сокращение потребления алкоголя молодёжью, особенно людьми до 21 года, предупреждение активного продвижения алкоголя, в том числе среди несовершеннолетних, проведение взвешенной налоговой политики и многое другое, — говорится в сообщении Салагая, которое он разместил в своём Telegram-канале.

Чиновник добавил, что доказана связь между потреблением спиртных напитков и смертностью в трудоспособном возрасте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный телеведущий и врач Евгений Комаровский прокомментировал сообщение о лечении коронавируса водкой. На появившемся в Интернете видео называющий себя медицинским работником Александр Колосов рассказывает, что излечиться от коронавируса можно за один день, вдыхая пары водки. Предложенный метод лечения педиатр назвал «несусветной глупостью».

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