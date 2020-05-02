Немецкие учёные выяснили, что определённые растения помогают от похмелья

https://static.news.ru/photo/fe4acd0e-8bf4-11ea-b39c-fa163e074e61_660.jpg Фото: RitaE /pixabay.com

Учёные из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга в Германии обнаружили, что экстракты некоторых растений могут значительно облегчать симптомы похмелья.

В ходе эксперимента испытуемых разделили на три группы. Первая употребляла экстракты растений: корня имбиря, гинкго билоба, кактуса опунции, барбадосской вишни, ивы, а также магний, бикарбонат натрия, цинк, калий, тиамин, рибофлавин и фолиевую кислоту. Кроме этого, первой группе дали стевиолгликозиды и инулин. Вторая группа получила полезные добавки, но без экстрактов растений. А третьей группе дали плацебо. Все эти вещества испытуемых употребили до приёма алкогольных напитков, сообщает РИА Новости.

Участники эксперимента пили алкоголь на протяжении четырёх часов. За это время исследователи брали у испытуемых анализы крови и мочи, а также измеряли артериальное давление.

На следующий день участники эксперимента рассказали о своём самочувствии.

Группа, принимавшая плацебо, не заметила изменений в состоянии. Вторая группа также не отметила особенных изменений в симптомах похмелья.

Первая группа, которая употребила помимо добавок экстракты растений сообщила о значительном улучшении состояния: тошнота уменьшилась на 42%, головная боль на 34%, беспокойство на 41%, чувство безразличия на 27%.

Учёные пришли к выводу, что витамины и минералы не облегчают симптомы похмелья. Также результаты исследования ставит под сомнение, что симптомы похмелья вызываются обезвоживанием и нарушением электролитного баланса. В ходе эксперимента исследователи выявили, что употребление алкоголя не всегда приводит к потере жидкости в организме.

Исследователи уверены, что облегчить похмелье участникам первой группы помогли полифенолы и флавоноиды, которые входят в состав растений. Однако учёные пока не поняли какие именно механизмы этих веществ так влияют на симптомы похмелья.

Ранее NEWS.ru писал, что жители России в большом количестве начали скупать средства от похмелья. За период с 9 марта по 12 апреля 2020 года ими было куплено 790,6 тысячи упаковок различных препаратов.