Немецкие учёные рассказали о новом неожиданном симптоме коронавируса

Немецкие учёные провели исследование, объяснившее проблемы с глазами у некоторых пациентов с постковидным синдромом. Оно показало, что коронавирус проникает в глаза и инфицирует фоторецепторы и ганглиозные клетки сетчатки. Статья об этом опубликована на сервере препринтов bioRxiv.org.

Исследователи подвергли зрелые органоиды сетчатки воздействию коронавируса, а затем наблюдали за активностью вируса и скоростью его репликации. Результаты показали, что коронавирус действительно инфицирует клетки сетчатки: в её фоторецепторах и ганглиозных клетках были выявлены вирусные бляшки. Кроме того, коронавирус увеличивает экспрессию нескольких генов, связанных с воспалением сетчатки и деградацией фоторецепторов. Ученые считают такое воспаление следствием иммунного ответа организма на коронавирус.

Авторы также обнаружили, что антитела, блокирующие рецептор, через который вирус проникает в клетки, уменьшают инфицирование клеток сетчатки. Это значит, что для профилактики и лечения этого осложнения на глаза подходят те же антивирусные препараты или вакцины. По их данным, инфекция коронавируса в глазах и репликация вируса в клетках сетчатки зависят от рецепторов ACE2, а лекарства, нацеленные на них, могут быть эффективными в лечении пациентов с инфекцией сетчатки глаза.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил рост заражений коронавирусом в России безответственным поведением населения и низкими темпами вакцинации. Он подчеркнул, что коронавирусом заболевают в том числе и молодые люди, а среди людей старше 65 лет вакцинированы только 42% населения, что совершенно недостаточно. При этом вакцина от коронавируса доступна во всех регионах.