Немецкая Biontech ожидает сертификацию своей вакцины от COVID-19 в декабре

https://static.news.ru/photo/4acc51ca-c2cd-11ea-8c48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoemann/Sven Simon/Global Look Press

Руководство немецкой компании Biontech, сотрудничающей с американской Pfizer в разработке вакцины от коронавируса, считает, что препарат будет готов к сертификации в декабре 2020 года. Несколько миллионов доз вакцины могут произвести до получения одобрения со стороны регулирующих органов, а к концу 2021 года — свыше 1 млрд.

Об этом заявил генеральный директор Biontech Угур Шахин в интервью журналистам американской газеты The Wall Street Journal. По его словам, после сертификации массовый выпуск препарата может быть быстро начат в Европе, США и других странах.

По словам Шахина, Biontech рассчитывает начать заключительный этап испытаний в конце июля. Во время него должно быть установлено, эффективен ли препарат против коронавируса (безопасность его уже подтверждена). В испытаниях должны принять участие около 30 тысяч человек.

Как отметил Шахин, согласно предварительным данным, применение препарата не приводит к серьёзным побочным эффектам и позволяет «выработать больше антител, чем фиксируют у людей, выздоравливающих после заболевания COVID-19». Говоря о попытках различных компаний создать препарат, он отметил, что «в мире никогда не разрабатывали так быстро новую вакцину». Шахин констатировал, что «такого быстрого распространения инфекции также раньше не было».

Я полагаю, что мы покончим с вирусом, лишь когда более чем у 90% населения планеты будет иммунитет, выработанный или вследствие заболевания, или путём применения вакцины, — добавил директор Biontech.

По его мнению, даже если вакцину будут производить несколько компаний, потребуется около 10 лет на то, чтобы у достаточной доли населения планеты выработалась необходимая защита.

Вакцины и лекарства от COVID-19 разрабатывают фармкомпаний разных стран, часто в коллаборации с научными институтами и при поддержке правительств. Так, Regeneron Pharmaceuticals получила от Минздрава США контракт в $450 млн на производство экспериментального средства от коронавирусной инфекции. Это «коктейль» REGN-COV2 двойного назначения, который может как предотвращать COVID-19, так и лечить заболевание.

Основой препарата являются антитела к коронавирусу, полученные от мыши и человека. В его состав также включили набор специально отобранных иммуноглобулинов, которые не подавляют друг друга и обезвреживают вирус, сохраняя информацию о нём на случай повторного заражения.

Сейчас препарат проходит вторую и третью стадии клинических испытаний (на предмет лечения и предотвращения соответственно). Фирма рассчитывает завершить большую часть работ над средством осенью 2020 года.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 713 936 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.

Как писал NEWS.ru, суточный прирост заражённых коронавирусом в России не снижается более двух недель. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович считает, что это связано с плохим соблюдением россиянами мер самоизоляции.