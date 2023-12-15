«Нельзя говорить «нельзя». Врачи призвали искать общий язык с пациентами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

87% смертей в России происходят по причине хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). Большая часть из них предотвратимы, поскольку их развитие напрямую связано с образом жизни. Однако попытки врачей переубедить пациентов зачастую безуспешны – люди не склонны менять устоявшиеся привычки, а категорические требования доктора бросить курить или соблюдать диету в большинстве случаев игнорируются. Нужно искать новый подход к пациентам, заявили участники Первого Всероссийского конгресса по модификации рисков, который состоялся в Москве. Рекомендации врачей должны быть просты для понимания и исполнения, доступны, и главное - выгодны всем участникам системы здравоохранения – врачам, пациентам и государству, уверены эксперты.

Одна из основных причин смертности в России - ишемическая болезнь сердца - может наступить и в 35 лет, особенно если есть генетическая предрасположенность. Однако ее дебют можно сдвинуть и на 70 лет, или вообще прожить без нее, если вовремя назначить терапию, снижающую уровень холестерина в крови, или вести здоровый образ жизни, рассказал директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов. По его мнению, именно поведенческие привычки коренным образом влияют на продолжительность и качество жизни.,

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом, по данным «НМИЦ терапии и профилактической медицины» только 1/5 россиян ведет здоровый образ жизни. «Кто в этом виноват? Отчасти вина лежит на нас, врачах - признается Александр Розанов. – Мы так хорошо убедили своих пациентов, что справимся с инфарктом, инсультом и другими проблемами, что на фоне этих успехов мы совершенно забыли о профилактике».

При этом некоторые поведенческие факторы, влияющие на развитие хронических заболеваний, изменить очень просто. Одним из самых недооцененных факторов риска является избыточное потребление поваренной соли. В России эта проблема касается более чем 50% населения. Избыток соли повышает артериальное давление, приводя к развитию различных сердечно-сосудистых патологий. «Врачи часто рассказывают о суточной норме соли, но скрупулезно подсчитывать ее количество ежедневно едва ли будет хотя бы один пациент из ста. Поэтому важно, чтобы советы, которые дает врач, были простыми, понятными и главное – выполнимыми, - уверен Александр Розанов. - Убери солонку со стола и перестань подсаливать пищу — вот тот совет, который позволит значительно снизить риски многих сердечно-сосудистых заболеваний».

Другая проблема – избыточный вес. За последние 30 лет она вышла на второе место в России и в мире, на что обратили внимание даже иностранные участники конференции. По словам израильского кардиолога Реувена Цимлихмана, даже небольшая потеря в весе (5-7%) приводит к улучшению показателей артериального давления. Профессор Цимлихман развенчал распространенное убеждение, что дольше всех живут люди, имеющие небольшой лишний вес. Как показал один из последних систематических обзоров, если исключить из выборки людей сердечно-сосудистыми заболеваниями или онкологией, то худые люди живут ничуть не меньше, чем те, у кого есть небольшой избыточный вес. Однако индекс массы тела, на несколько пунктов превышающий норму, достоверно приводит к росту заболеваний и сокращению продолжительности жизни.

Как рассказал израильский врач, главная проблема с такими пациентами не просто убедить сбросить вес, но замотивировать поддерживать нормальную массу тела в течение жизни. Ведь более половины из тех, кому удалось похудеть, в течение нескольких лет возвращают все сброшенные килограммы. И это несмотря на угрозы и запреты со стороны врачей. Очевидно, что эта проблема не может быть решена полностью. Но снизить ее влияние на здоровье населения можно, считают эксперты, например, введя маркировку с обозначением в составах продуктов уровня содержания вредных и полезных веществ или с помощью увеличения акцизов на сладкие продукты - что уже происходит в России.

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Все эти проблемы характерны не только для России, но и для других стран. Но больше всего с точки зрения поведенческих привычек на россиян похожи ближайшие соседи – Беларусь и Казахстан. Впрочем, как показали доклады специалистов из этих стран, между этими странами есть некоторые различия, обусловленные как государственной политикой, так и культурными особенностями. Так, в Беларуси самый дешевый и доступный алкоголь в мире, что приводит к злоупотреблению спиртным. А вот в Казахстане, где ислам оказывает большое влияние на жизнь людей, алкоголь приносит меньше проблем, зато особенности национальной кухни приводят к избыточному потреблению соли и жирной пищи.

Впрочем, есть и общая для всех стран проблема, которая уже 30 лет занимает первую позицию в списке факторов риска - табакокурение. По данным ВЦИОМ, в России курит треть взрослого населения, при этом за последние 5 лет эта доля почти не изменилась; более того, люди постепенно теряют мотивацию бросить эту привычку. Конечно, «золотым стандартом» является полный отказ от курения, однако, как и в случае с другими вышеупомянутыми проблемами, полностью искоренить курение едва ли возможно. Тем не менее, значительно снизить вред от табакокурения – реалистично.

Известный французский онколог Давид Хаят, который консультировал бывшего президента Франции Жака Ширака по национальной программе борьбы с курением, признался, что повышение цен на сигареты вкупе с запретительными мерами не привели к ожидаемому результату – многие бросившие курить снова вернулись к этой привычке. Поэтому он предлагает обратить внимание на опыт тех стран, где государство допускает переход заядлых курильщиков на бездымные никотинсодержащие продукты. Благодаря таким мерам Швеция стала самой некурящей страной Европы за счет распространенности традиционного бездымного снюса, а уровень заболеваемости раком легкого там снизился до рекордного минимума. Сам по себе никотин не является канцерогеном, а к развитию онкологических заболеваний приводит вдыхание продуктов горения табака, отмечает Хаят. Поэтому переход на бездымные никотинсодержащие продукты может существенно снизить риск развития онкологических заболеваний.

Французского врача поддержали российские коллеги, которые также признались, что в большинстве случаев им не удается переубедить своих курящих пациентов. По словам профессора кафедры эндокринологии МОНИКИ Инны Мисниковой, «в здравоохранении, как и в авиации не бывает 100%-й безопасности. Поэтому мы должны оценивать возможность снижения риска для каждого конкретного пациента».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный принцип «если пациента нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь» может быть применен в рамках модификации образа жизни с целью снижения рисков развития хронических заболеваний, заявил Александр Розанов. Главное, чтобы стремление к здоровому образу жизни было выгодно и пациентам, и врачам, и государству. «Мы должны выстраивать свою работу так, чтобы она была понятна всем, и предлагать государству четкие, научно обоснованные решения. И говорить с пациентом таким образом, чтобы он понимал наши советы и мог с легкостью внедрить их в свою жизнь», - отметил врач.

Нельзя все время говорить пациентам «нельзя», уверен депутат Госдумы, доктор медицинских наук Айрат Фаррахов. Запреты и ограничения не помогут изменить устоявшийся образ жизни большинства граждан, считает он. Вместо этого нужно искать «умные решения», внедрять научно обоснованные подходы к управлению рисками для здоровья населения. Такие меры не дают немедленного результата, но в среднесрочной перспективе являются более эффективными, отметил депутат.