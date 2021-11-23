Нейросеть спрогнозировала дату пика четвёртой волны коронавируса в России

Пик четвертой волны с вероятностью в 93% придётся в России на 22 декабря. Такой прогноз при помощи нейросети сделали специалисты компании Promobot, разрабатывающие искусственный интеллект для роботов. О результатах их работы сообщает РИА Новости.

Прогноз о дате прохождения пика четвёртой волны коронавируса специалисты получили при тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ и других странах, а также на основе статистики вакцинации.

По данным специалистов, пик в России придётся на 22 декабря — после этой даты число новых заражённых вновь пойдёт на спад, — сообщили в пресс-службе Promobot.

В компании также рассказали, что для получения прогноза разработчики использовали так называемые мультиклассовые классификаторы, «основанные на сочетании разных нейронных сетей». Самой известной из таковых является нейросеть GPT-3, её несколько месяцев назад представил Илон Маск. При этом данные обрабатывались посредством алгоритмов классического машинного обучения, называемого «градиентный бустинг».

По подсчётам специалистов Promobot, вероятность в 93% наиболее точно соотносится с текущим контекстом события. Однако предсказание может корректироваться из-за того, что ограничительные меры во время четвёртой волны гораздо слабее.

Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше, — указали в компании.

Компания Promobot была основана в Перми в 2015 году. Является одним из крупнейших производителей автономных сервисных роботов в Европе.

Ранее вирусолог и профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил о том, что заболеваемость коронавирусом в России снижается, но это не указывает на завершение четвёртой волны COVID-19 и победу над пандемией. Она не закончится, пока большинство граждан не привьются. Медик также заявил, что уровень заболеваемости и после снижения будет сохраняться достаточно длительное время.