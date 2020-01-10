https://static.news.ru/photo/cddef348-337f-11ea-ad1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человек за новогодние праздники успевает отвыкнуть от рабочего режима. После каникул приходится заново адаптировать к трудовому графику все системы организма — от нервной до пищеварительной. Данный процесс может длиться от двух дней до недели.

Об этом журналистам рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.

По словам специалиста, существует несколько мер, которые стоит принять для того, чтобы организм безболезненно «вошёл в работу». Во-первых, говорит Хвингия, в первый трудовой день года не стоит брать слишком много нагрузки. Входить в рабочий темп необходимо постепенно.

Кроме того, следует следить за питанием. Нейропсихолог советует на некоторое время после праздников отказаться от потребления газировки, фастфуда и жареного мяса. Эти продукты забирают много энергии, на их переработку организм затрачивает больше сил, которых и так немного.

На фоне того, что увеличивается рабочая нагрузка, хотя бы режим питания надо разгрузить. Не надо кидаться поддерживать организм со всех сторон. Если мы дадим организму восстанавливаться естественно, восстановление будет быстрее и последствия меньше, — приводит слова нейропсихолога радио Sputnik.

Также Хвингия порекомендовала не пугаться «посленовогодней апатии», которая является достаточно распространённым явлением.

Ранее NEWS.ru писал, что психиатр-нарколог Борис Менделевич предупредил россиян, что депрессия после новогодних каникул — распространённое явление.

Во многом, по мнению психиатра, это связано с тем, что накануне Нового года люди находятся в приподнятом настроении из-за ожидания чуда. Однако помимо желаний, необходимы и действия.

Если поставленные цели кажутся недостижимыми, то врач советует разбить их на небольшие части и понять, как добиться задуманного.