Нейропсихолог назвала напитки для улучшения работы мозга

https://static.news.ru/photo/458c3860-8079-11ea-ad61-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Существует ряд напитков, с помощью которых можно бороться с усталостью, если выпивать не более двух чашек в день. О них в разговоре с журналистами рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.

Эксперт отметила, что названные напитки помогают при разумном потреблении. Если выпить много, работоспособность мозга может снизиться, а реакция притупиться.

Чтобы активизировать мозги, подчеркнула Хвингия, лучше всего выбирать напитки с содержанием женьшеня. Дело в том, что его действие продолжительнее в сравнении с кофеином. Нейропсихолог посоветовала добавлять две-три капли настоя на стакан воды два раза в день.

После этого специалист назвала какао. Этот напиток она назвала вторым по эффективности. Врач заявила, что какао улучшает кровообращение мозга за счёт флавонола. Более того, в напитке содержатся вещества, которые вырабатывают дофамин, отвечающий за хорошее настроение.

Также психолог рекомендовала напитки из ягод и фруктов.

Яблоки повышают эластичность сосудов, не дают им закупориваться, снижается опасность кровоизлияний в мозг, инсультов. Черника, голубика улучшают познавательную деятельность мозга и не только, — приводит слова Хвингии радио Sputnik.

Доктор заметила, что эффективнее действуют напитки, где с водой разводятся перетёртые ягоды.

Как ранее писал NEWS.ru, на самоизоляции человеку следует пить много воды с добавлением ягод и фруктов. Об этом журналистам рассказала врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Наталья Пугачёва.