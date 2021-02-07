Нейрохирург рассказал, как защитить спину при длительных поездках на машине

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У водителей может развиться остеохондроз из-за длительного сидения за рулём. Для профилактики болей в спине автомобилистам следует установить на водительское сиденье поддерживающую подушку. Об этом заявил заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 2 Владимир Герасименко.

Факторы сидячего образа жизни, малоподвижность, длительное время за рулём автомобиля, разное качество дороги, тряска — всё это сказывается на позвоночнике, — объяснил медик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, всё это влияет не суставы и межпозвоночные диски позвоночника и приводит к дегенеративно-дистрофическим изменениям. Чтобы избежать проблем с позвоночником, рекомендуется использовать специальную подушку для формирования поясничного лордоза — изгиба поясничного отдела вперёд. Эту подушку кладут под поясницу на автомобильное сиденье.

Это профилактика формирования остеохондроза, который приводит к болям в спине, — подчеркнул Герасименко.

Нейрохирург напомнил, что в дальней дороге необходимо делать перерыв каждые полтора часа. Следует выходить из машины и разминаться. Такие простые действия позволят избежать остеохондроза и полезны для сосудов нижних конечностей.

Ранее директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал, как бороться со стрессом из-за длительного стояния в автомобильных пробках. По его словам, важно занять себя чем-нибудь: послушать музыку, аудиокниги или заняться психологическими практиками, чтобы не возникало ощущение впустую потраченного времени.

Как писал NEWS.ru, регулярные поездки на машине наносят серьёзный вред здоровью и являются провоцирующим фактором развития многих заболеваний. Постоянное пребывание за рулём провоцирует заболевания сердца и суставов, утверждают врачи.