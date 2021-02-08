Нейрохирург назвал причину утренних болей в спине

https://static.news.ru/photo/9f35ef6e-69f8-11eb-84a4-96000091f725_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Боли в спине по утрам очень часто связаны с замедлением кровообращения в позвоночнике во время сна и гипоксией. Об этом рассказал заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 2 Владимир Герасименко.

Во время сна замедляется кровообращение в позвоночнике и усиливается гипоксия. Когда мы встаём, должны преодолеть утренний болевой симптом — разогреть позвоночник, разгрузить мышцы. Когда кровообращение восстанавливается, часто становится легче. У кого-то, напротив, боли при нагрузке и ходьбе будут возрастать. В зависимости от того, какое из проявлений остеохондроза преобладает — грыжа или стеноз позвоночного канала, — рассказал радиостанции «Говорит Москва» врач.

Для профилактики болей в спине он посоветовал не поднимать тяжести и следить за осанкой.

Желательно, чтобы в семье был пояс штангиста или поясничный корсет для работ. Есть специальные приспособления для поднятия тяжестей, например лента для погрузки, можно использовать рычаги. Желательно следить за осанкой, есть ортопедические реклинаторы, они помогают ходить с расправленными плечами и не горбиться за работой. Также полезно повисеть на брусьях или шведской стенке, — отметил Герасименко.

Ранее нейрохирург рассказал, что у водителей может развиться остеохондроз из-за длительного сидения за рулём. Для профилактики болей в спине автомобилистам следует установить на водительское сиденье поддерживающую подушку. По его словам, факторы сидячего образа жизни, малоподвижность, длительное время за рулём автомобиля, разное качество дороги, тряска — всё это сказывается на позвоночнике. Всё это влияет не суставы и межпозвоночные диски позвоночника и приводит к дегенеративно-дистрофическим изменениям. Чтобы избежать проблем с позвоночником, рекомендуется использовать специальную подушку для формирования поясничного лордоза — изгиба поясничного отдела вперёд. Эту подушку кладут под поясницу на автомобильное сиденье.

Нейрохирург напомнил, что в дальней дороге необходимо делать перерыв каждые полтора часа. Следует выходить из машины и разминаться. Такие простые действия позволят избежать остеохондроза и полезны для сосудов нижних конечностей, писал NEWS.ru.