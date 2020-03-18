https://static.news.ru/photo/7748eb66-68e4-11ea-b367-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Giuseppe Graziano/Global Look Press

Исследование учёных из Швейцарии показало, что у людей с неприятными для окружающих чертами характера ниже риск развития болезни Альцгеймера.

В ходе исследования учёные вели наблюдение за 65 пожилыми людьми обоих полов, изучая снимки мозга каждого в динамике. Попутно исследователи наблюдали за обратом жизни и психологическими особенностями участников. Оказалось, что мозг людей со сложным характером, легче идущих на конфликт и не склонным договариваться, лучше защищён от деменции, говорится в опубликованном в Neurobiology of Aging материале.

Также выяснилось, что готовность людей к экспериментам повышает «иммунитет» к болезни Альцгеймера. Но это не вызвало удивления учёных, так о взаимосвязи интереса к окружающему и желания учиться с состоянием мозга говорилось давно, поделился руководитель научной работы, профессор медицинского факультета Пантелемон Гиннакопулос. Пока неясно, как полученные данные могут повлиять на методы борьбы с деменцией.

Изменить свою личность трудно, особенно в старшем возрасте, однако её особенности можно принять в расчёт, — резюмировал профессор Гиннакопулос.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что белки, которые приводят к болезням Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона, образуются даже в здоровом мозге. Речь идёт об амилоидозе — отложении в тканях специфического белково-полисахаридного комплекса.