Нейробиолог дала пять простых советов для улучшения памяти Нейробиолог Саммерс: здоровый сон и физические нагрузки помогут улучшить память

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Для улучшения памяти и стимулирования работы мозга необходим здоровый сон, заявила нейробиолог и тренер по психическому здоровью Рейчел Саммерс. Она порекомендовала спать от 8 до 10 часов в сутки, что поможет укрепить долговременные воспоминания. Кроме этого, Саммерс заявила о важности регулярных тренировок, в частности аэробных упражнений, которые стимулируют приток крови к мозгу для поддержки его функций, передает New York Post.

Высыпайтесь. На самом деле именно ночью, пока мы спим, мы укрепляем долговременные воспоминания. <...> Было показано, что аэробные упражнения улучшают память как у молодых, так и у пожилых людей, — посоветовала Саммерс.

Специалист также назвала осознанность отличным способом укрепить здоровье мозга. По ее словам, речь идет о практике сосредоточения на своем разуме и теле, что позволяет человеку полностью находиться в настоящем моменте. Она призвала людей медитировать и вести дневник, чтобы практиковать осознанность.

Кроме этого, по словам Саммерс, улучшить память помогут упражнения, стимулирующие работу мозга. В частности, к ним относятся изучение нового языка или игра на музыкальном инструменте. Нейробиолог также добавила, что работа над поиском информации поможет сохранить сообразительность. Она посоветовала практиковаться в запоминании вещей без использования поисковых систем.

Ранее психолог Ирина Рощина заявила, что проблемы с памятью часто возникают при простудных заболеваниях. Как пояснила специалист, мозг человека реагирует на любые изменения в организме. По словам врача, вредные привычки, в частности злоупотребление алкоголем или наркотическими веществами, также провоцируют проблемы с памятью.