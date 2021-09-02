Недоверие к вакцине от коронавируса связали с популярной вредной привычкой

Некоторые курильщики считают свою вредную привычку защитой от коронавируса и потому негативно оценивают действенность вакцин. Такое предположение в интервью радио Sputnik высказал клинический психолог, доктор психологии Артур Гараганов.

За последнее время в информационном поле распространилось устойчивое заблуждение, что курение защищает от коронавируса, — заявил врач.

По его мнению, причины такого заблуждения заключаются в чисто психологических факторах. Заядлые курильщики с трудом признают, что они долгое время наносят вред собственному здоровью.

По данным Роспотребнадзора, курящие пациенты рискуют получить более тяжёлое течение заболевания COVID-19, поскольку их лёгкие изношены и организму сложнее бороться с вирусом.

Гараганов подчеркнул, что курильщики в принципе стараются избегать каких-либо изменений.

Когда речь идёт о том, что нужно сделать что-то, что не входит в их систему координат, они тут же включают психологическое сопротивление, активно выступают против вакцинации и могут находить множество фейковых подтверждений, что никотин якобы может от чего-то защитить, — рассказал психолог.

Любую информацию, не соответствующую их личному мнению, такие люди традиционно воспринимают остро негативно — особенно ту, что считается «официальной».

Психолог советует родственникам граждан, занявших позицию «отрицания», попытаться воздействовать на их разум. Однако он предупреждает: скорее всего, сделать это будет непросто.

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