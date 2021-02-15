Недельные пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 12 регионах РФ

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В 12 российских регионах наблюдается превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ, сообщил Роспотребнадзор.

На шестой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в 12 субъектах, — говорится в отчёте ведомства.

У детей до двух лет недельные пороги были превышены в четырёх регионах. Возрастные группы 3–6 и 7–14 лет также показали динамику в четырёх регионах. У людей старше 15 лет пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 22 субъектах страны.

Среди вирусов врачи определяют не гриппозную этиологию — в основном это вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие.

От гриппа за последний сезон было привито более 85,9 миллиона человек — то есть около 59% населения страны.

На сегодняшний день внятных объяснений, почему грипп «исчез» из России — нет. Но в одном учёные сходятся — он точно вернётся. Скорее всего, в этом году, просто подействовали защитные меры, введённые из-за COVID, а также «конфликт» гриппа с коронавирусом, писал ранее NEWS.ru.