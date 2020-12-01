«Не надо увлекаться»: Онищенко призвал не делать КТ без назначения врача

https://static.news.ru/photo/e70fbe70-33b9-11eb-864a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко обратился к заразившимся коронавирусом с призывом не делать компьютерную томографию без назначения врача.

По его словам, в настоящее время все пациенты хотят, чтобы им провели это исследование.

Не надо. КТ — когда врач скажет, тогда и надо делать, — подчеркнул он.

Онищенко пояснил, что опытный специалист может определить наличие пневмонии и без КТ. При этом он отметил, что медицинское облучение занимает второе место по значению среди радиационных излучений, на него приходится 15% от общего объёма.

Сегодня в этих 15% медицинского облучения половина уже КТ, — уточнил академик.

Он добавил, что не стоит увлекаться этим исследованием, передаёт РИА Новости.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский заявил, что при бессимптомном течении коронавирусной инфекции выявить заболевание можно единственным способом — сделав компьютерную томографию.

Как писал NEWS.ru, врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о «сенсационных переменах» в информации, которой обладают специалисты об иммунитете к коронавирусной инфекции. По её словам, все обсуждают наличие антител к COVID-19, однако не только они помогают избежать заражения. Оказывается, есть целая группа людей, у которых антител к коронавирусу нет, а иммунитет к нему есть. Или человек переболел, а антитела к коронавирусу были и пропали, но иммунитет остаётся.