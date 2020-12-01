«Не надо увлекаться»: Онищенко призвал не делать КТ без назначения врача

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко обратился к заразившимся коронавирусом с призывом не делать компьютерную томографию без назначения врача.
По его словам, в настоящее время все пациенты хотят, чтобы им провели это исследование.
Не надо. КТ — когда врач скажет, тогда и надо делать, — подчеркнул он.
Онищенко пояснил, что опытный специалист может определить наличие пневмонии и без КТ. При этом он отметил, что медицинское облучение занимает второе место по значению среди радиационных излучений, на него приходится 15% от общего объёма.
Сегодня в этих 15% медицинского облучения половина уже КТ, — уточнил академик.
Он добавил, что не стоит увлекаться этим исследованием,
Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский заявил, что при бессимптомном течении коронавирусной инфекции выявить заболевание можно единственным способом — сделав компьютерную томографию.
Как писал NEWS.ru, врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о «сенсационных переменах» в информации, которой обладают специалисты об иммунитете к коронавирусной инфекции. По её словам, все обсуждают наличие антител к COVID-19, однако не только они помогают избежать заражения. Оказывается, есть целая группа людей, у которых антител к коронавирусу нет, а иммунитет к нему есть. Или человек переболел, а антитела к коронавирусу были и пропали, но иммунитет остаётся.