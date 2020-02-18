Качественные мясные консервы не могут стоить слишком дёшево и должны иметь очень простой состав, рассказала врач Елена Соломатина.
Хороший продукт содержит только мясо, соль и специи, никаких заменителей и ароматизаторов в нём быть не должно. При этом отдавать предпочтение диетолог советует тушёнке из крольчатины, индейки или телятины, но, отметила специалист, качественные консервы не вреднее жареного мяса и лучше усваиваются организмом,
В принципе, периодически её можно употреблять совершенно спокойно, когда нет возможности потушить что-то самостоятельно, — резюмировала Соломатина.
Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Роскачества протестировали 23 торговые марки тушёной говядины из разных областей. Пять образцов не заслужили высокого балла из-за содержания следов антибиотиков.
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