https://static.news.ru/photo/8537fc54-52a4-11ea-8d91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Wackerhagen/imageBROKER.com

Качественные мясные консервы не могут стоить слишком дёшево и должны иметь очень простой состав, рассказала врач Елена Соломатина.

Хороший продукт содержит только мясо, соль и специи, никаких заменителей и ароматизаторов в нём быть не должно. При этом отдавать предпочтение диетолог советует тушёнке из крольчатины, индейки или телятины, но, отметила специалист, качественные консервы не вреднее жареного мяса и лучше усваиваются организмом, передаёт «Вечерняя Москва».

В принципе, периодически её можно употреблять совершенно спокойно, когда нет возможности потушить что-то самостоятельно, — резюмировала Соломатина.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Роскачества протестировали 23 торговые марки тушёной говядины из разных областей. Пять образцов не заслужили высокого балла из-за содержания следов антибиотиков.