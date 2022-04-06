Названы вызывающие рак популярные напитки

Газированные напитки и «энергетики», содержащие подсластители, могут способствовать развитию рака, передаёт Live 24 со ссылкой на исследование французских учёных. Речь идёт о таких заменителях сахара, как аспартам и ацесульфам.
Учёные
Специалисты отметили, что прямой связи между употреблением опасных подсластителей и развитием рака нет, однако они повышают риск заболеть онкологией.
Эти результаты необходимо воспроизвести в других крупномасштабных когортах, а лежащие в их основе механизмы должны быть прояснены дальнейшими экспериментальными исследованиями, — сказали авторы исследования Шарлотта Дебра и доктор Матильда Тувье.
Ранее исследования аспартама и ацесульфама также демонстрировали их негативное воздействие на здоровье. Тогда учёные их связывали с повышением сахара в крови, повышением риска развития инсулинорезистентности и онкозаболеваний.
По словам эндокринолога клиники МГУ кандидата медицинских наук Зухры Павловой, для людей, использующих заменители сахара, лучшим выбором будут эритрит, стевия или сукралоза. Она рассказала, что для тех потребителей, которых из-за горьковатого травяного привкуса не устраивает стевия, из того же сырья создан подсластитель стевиозид, не дающий горечи.