Названы вызывающие рак популярные напитки

Газированные напитки и «энергетики», содержащие подсластители, могут способствовать развитию рака, передаёт Live 24 со ссылкой на исследование французских учёных. Речь идёт о таких заменителях сахара, как аспартам и ацесульфам.

Учёные изучили анкеты питания и здоровье более 100 тысяч взрослых французов, чтобы выяснить влияние потребления искусственных подсластителей на их здоровье и возникновение рака. Оказалось, что заменители сахара, особенно аспартам и ацесульфам, широко используемые во множестве известных продуктов и напитков по всему миру, были связаны с риском развития рака.

Специалисты отметили, что прямой связи между употреблением опасных подсластителей и развитием рака нет, однако они повышают риск заболеть онкологией.

Эти результаты необходимо воспроизвести в других крупномасштабных когортах, а лежащие в их основе механизмы должны быть прояснены дальнейшими экспериментальными исследованиями, — сказали авторы исследования Шарлотта Дебра и доктор Матильда Тувье.

Ранее исследования аспартама и ацесульфама также демонстрировали их негативное воздействие на здоровье. Тогда учёные их связывали с повышением сахара в крови, повышением риска развития инсулинорезистентности и онкозаболеваний.

По словам эндокринолога клиники МГУ кандидата медицинских наук Зухры Павловой, для людей, использующих заменители сахара, лучшим выбором будут эритрит, стевия или сукралоза. Она рассказала, что для тех потребителей, которых из-за горьковатого травяного привкуса не устраивает стевия, из того же сырья создан подсластитель стевиозид, не дающий горечи.